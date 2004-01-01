На шасси УРАЛ-4320NEXT, грузоподъемность 25 тн.
Автокран КС - 45717-2Р AIR ИВАНОВЕЦ
(Без перевеса по осевым нагрузкам предназначен для строительно-монтажных работ, кран с телескопической стрелой ОВОИД, высота подъёма 31,2м)
GPS-Глонас, видеорегистратор
(без перевеса по осевым нагрузкам предназначен для строительно-монтажных работ, кран с телескопической стрелой ОВОИД, высота подъёма 31,2м)
CPS - Глонасс видеорегистратор
Автотопливозаправщик КАМАЗ УСТ 54537Z
Видеорегистратор, тахограф
Объём ковша 1,7м3, высота погрузки 2,9 метра
Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG835
Видеорегистратор, GPS-Глонас
На шасси УРАЛ-4320, грузоподъемность 25 тн.
Автокран ИВАНОВЕЦ КС - 45717-1Р
(Предназначен для строительно-монтажных работ, кран с телескопической стрелой ОВОИД, высота подъёма 31,2м)
Шасси 43118-5 с полуприцепом 21 тн.
Камаз 43118-5 с полуприцепом
Видеорегистратор, тахограф
Грузоподъёмность КМУ 4,0 тн.,
вылет стрелы 8,40м., полуприцепом 16тн.
Камаз 44108-10 с КМУ ИНМАН ИМ 150-010
Видеорегистратор, тахограф
Самосвал УРАЛ 55571-5121-72Е5Ф18 ЗАДНИЙ БОРТ, NEXT
В стоимость аренды входит водитель и топливо