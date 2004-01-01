О НАС

техника с длинной стрелой – отличная техника при работе с высотными зданиями, конструкциями (доступна техника с длиной стрелы 31 метра);

аренда автомобильных кранов – универсальное решение для выполнения широкого спектра задач, наиболее часто используется частными лицами, а также небольшими строительными компаниями;

У нас доступны: