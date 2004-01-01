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АРЕНДА АВТОКРАНОВ
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ В ЯНАО
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Автокран КС - 45717-2Р AIR ИВАНОВЕЦ
Автокран КС - 45717-2Р AIR ИВАНОВЕЦ
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О НАС
Виды грузоподъемной техники
У нас доступны:
  • аренда автомобильных кранов – универсальное решение для выполнения широкого спектра задач, наиболее часто используется частными лицами, а также небольшими строительными компаниями;
  • техника с длинной стрелой – отличная техника при работе с высотными зданиями, конструкциями (доступна техника с длиной стрелы 31 метра);
  • высокоманевренные полноприводные краны – «Ивановец», техника проверенная временем;
О КОМПАНИИ
Вся техника сопровождается квалифицированными, аттестованными крановщиками, которые быстро выполнят даже самые сложные задачи.
Наши специалисты проходят специальное обучение в соответствии с требованиями нефтегазовых компаний в сертификации по стандартам RoSPA.
Ждем ваших звонков, менеджеры компании ответят на все интересующие вопросы и подскажут оптимальные варианты.
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС?
ОПЫТ
У нас большой опыт в грузоперевозках
РАЗНООБРАЗИЕ
Собственный парк техники и производственная база
КАЧЕСТВО
Своевременное техническое обслуживание автотехники

СМОТРЕТЬ ЕЩЕ
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС?
ОПЫТ
У нас большой опыт в грузоперевозках
РАЗНООБРАЗИЕ
Собственный парк техники и производственная база
КАЧЕСТВО
Своевременное техническое обслуживание автотехники

СРОК
Срок аренды от 1 смены до нескольких лет
ОПЛАТА
Гибкая система оплат и скидок
УСЛОВИЯ
Специальные условия для постоянных клиентов

СРОК
Срок аренды от 1 смены до нескольких лет
ОПЛАТА
Гибкая система оплат и скидок
УСЛОВИЯ
Специальные условия для постоянных клиентов

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Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 5 минут
Заявка на аренду техники
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 5 минут
УСЛУГИ
На шасси УРАЛ-4320NEXT, грузоподъемность 25 тн.
Автокран КС - 45717-2Р AIR ИВАНОВЕЦ
(Без перевеса по осевым нагрузкам предназначен для строительно-монтажных работ, кран с телескопической стрелой ОВОИД, высота подъёма 31,2м)
GPS-Глонас, видеорегистратор
АРЕНДОВАТЬ
2800 м/час
На шасси УРАЛ-4320NEXT
2500 м/час
(без перевеса по осевым нагрузкам предназначен для строительно-монтажных работ, кран с телескопической стрелой ОВОИД, высота подъёма 31,2м)
CPS - Глонасс видеорегистратор
АРЕНДОВАТЬ
V-12000 дм3
Автотопливозаправщик КАМАЗ УСТ 54537Z
2200 м/час
Видеорегистратор, тахограф
GPS-Глонас
АРЕНДОВАТЬ
Объём ковша 1,7м3, высота погрузки 2,9 метра
Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG835
2500 м/час
Грузоподъемность 3000 кг
Видеорегистратор, GPS-Глонас
АРЕНДОВАТЬ
На шасси УРАЛ-4320, грузоподъемность 25 тн.
Автокран ИВАНОВЕЦ КС - 45717-1Р
2800 м/час
(Предназначен для строительно-монтажных работ, кран с телескопической стрелой ОВОИД, высота подъёма 31,2м)
GPS-Глонас
АРЕНДОВАТЬ
Шасси 43118-5 с полуприцепом 21 тн.
Камаз 43118-5 с полуприцепом
2200 м/час
Видеорегистратор, тахограф
GPS-Глонас
АРЕНДОВАТЬ
Грузоподъёмность КМУ 4,0 тн.,
вылет стрелы 8,40м., полуприцепом 16тн.
Камаз 44108-10 с КМУ ИНМАН ИМ 150-010
2400 м/час
Видеорегистратор, тахограф
GPS-Глонас
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Техника новая
Самосвал УРАЛ 55571-5121-72Е5Ф18 ЗАДНИЙ БОРТ, NEXT
В стоимость аренды входит водитель и топливо
АРЕНДОВАТЬ
2500 м/час
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Автокран КС - 45717-2Р AIR ИВАНОВЕЦ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
УСЛУГИ
ФОТО ТЕХНИКИ
КОНТАКТЫ
avega-ynao@mail.ru
АДРЕС:
ЯНАО, г. Губкинский, промзона, территория Панель 10
НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
+7-988-404-87-97
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